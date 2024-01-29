Британский журналист: АПЛ не блокировала трансфер Кордобы в «Фулхэм»

Английский журналист Evening Standard Дом Смит отреагировал на слухи о том, что английская Премьер-лига заблокировала трансфер нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в «Фулхэм». По словам журналиста, данная информация не соответствует действительности. Также он подтвердил, что в услугах колумбийца заинтересован «Кристал Пэлас».

«АПЛ не блокировала эту сделку, но она сама по себе была бы сложной. Я могу точно сказать, что «Фулхэм» никогда не интересовался Кордобой. Только «Кристал Пэлас» проявляет интерес к Кордобе», — приводит слова Смита «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Джон Кордоба провёл 16 матчей, в которых забил восемь мячей и оформил две результативные передачи. Также на счету нападающего три игры и три гола в Фонбет Кубке России.