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«Надо увольнять Абаскаля, задача «Спартака» — чемпионство». Ирисметов — о красно-белых

«Надо увольнять Абаскаля, задача «Спартака» — чемпионство». Ирисметов — о красно-белых
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Бывший нападающий московского «Спартака» Жафар Ирисметов оценил результаты красно-белых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Как бывший игрок «Спартака» слежу ли сейчас за командой? Да, я слежу за «Спартаком». Но последний раз «Спартак» хорошо играл при Массимо Каррере.

Думаю, что уже назревают изменения. Если результата нет, то зачем держать Абаскаля? «Спартак» не должен быть всё время третьим-пятым. Всегда задача одна – это чемпионство. Если человек не выполняет задачи, значит, тренера надо увольнять и искать кого-то другого», — приводит слова Ирисметова Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар», набравший 38 очков за аналогичное количество игр.

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