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Источник: Угальде подпишет контракт со «Спартаком» в ближайшее время, он прошёл медосмотр

Источник: Угальде подпишет контракт со «Спартаком» в ближайшее время, он прошёл медосмотр
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Нападающий «Твенте» Манфред Угальде в ближайшее время должен подписать контракт с московским «Спартаком» и завершить переход. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, Угальде успешно прошёл медобследование и уже в скором времени подпишет контракт с красно-белыми.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае успешного прохождения осмотра Угальде подпишет контракт со «Спартаком». «Спартак» заплатит фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн.

В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.

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