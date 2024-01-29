Булыкин: в ЦСКА у Дзагоева больше шансов раскрыться на тренерском поприще

Бывший форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о тренерских перспективах экс-хавбека ЦСКА Алана Дзагоева.

«Это здорово, когда молодое поколение тренеров будет учиться у опытных специалистов. Заслуживает уважения, что легенды футбола учатся и хотят стать хорошим специалистами уже на тренерском мостике. Пока не начнёшь, пока не попробуешь, ты не можешь сказать точно, станешь тренером или нет. Конечно, никто команду РПЛ сразу не даст возглавить, а стоит попробовать и посмотреть, — получится или нет.

Например, в Европе тренеры обычно проходят через молодёжки, потом их переводят в основные команды. При этом некоторые сразу попадают в основные команды, а некоторые не добираются до такого уровня. Здесь важно, насколько клуб будет доверять новому молодому специалисту и насколько у него будут хорошие результаты.

Сложно прогнозировать, нужно только пробовать и понимать, где тебя видят и доверяют. Конечно, в ЦСКА больше шансов раскрыться на тренерском поприще. Бывают ошибки и плохие сезоны, где нужно проявить себя во всей красе и набрать очки даже при плохой игре, потому что тренера судят по результатам. И здесь самое главное, чтобы тебе доверяли и дали этот шанс», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Дзагоев выступал за ЦСКА на протяжении 14 лет (с 2008 по 2022 год). В составе московского клуба полузащитник выиграл 11 трофеев.