Александр Гришин считает, что Алан Дзагоев выберет ЦСКА для начала тренерской карьеры

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о тренерских перспективах экс-хавбека армейцев Алана Дзагоева.

«Ничего плохого в этом я не вижу, если Алан собирается стать тренером, значит, надо проходить стажировки. Он поехал в «Крылья Советов», потому что Осинькин – первый тренер Дзагоева, поэтому им легче было договориться. Хорошее дело. Если Алан собирается работать в футболе и быть тренером, надо всегда ездить на стажировки, если есть возможность.

Если правильно всё делать по ступенькам, то лучше начинать с академии, потом подниматься до молодёжной команды и основного состава. Всё равно все эти ступени надо пройти для того, чтобы узнать предмет полностью. Я не верю в тренеров, которые заканчивают играть и сразу становятся тренерами в высшей лиге.

Я думаю, что Дзагоев выберет ЦСКА для начала тренерской карьеры, потому Алан – легенда армейского клуба. Если он вернётся в ЦСКА, то это будет прекрасно, и работать бок о бок с таким человеком очень приятно. Он очень хороший человек, я его хорошо знаю, и если он вернётся в ЦСКА, то это будет плюс для всех», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Дзагоев выступал за ЦСКА на протяжении 14 лет (с 2008 по 2022 год). В составе московского клуба полузащитник выиграл 11 трофеев.