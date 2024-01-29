Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин считает, что Алан Дзагоев выберет ЦСКА для начала тренерской карьеры

Александр Гришин считает, что Алан Дзагоев выберет ЦСКА для начала тренерской карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о тренерских перспективах экс-хавбека армейцев Алана Дзагоева.

«Ничего плохого в этом я не вижу, если Алан собирается стать тренером, значит, надо проходить стажировки. Он поехал в «Крылья Советов», потому что Осинькин – первый тренер Дзагоева, поэтому им легче было договориться. Хорошее дело. Если Алан собирается работать в футболе и быть тренером, надо всегда ездить на стажировки, если есть возможность.

Если правильно всё делать по ступенькам, то лучше начинать с академии, потом подниматься до молодёжной команды и основного состава. Всё равно все эти ступени надо пройти для того, чтобы узнать предмет полностью. Я не верю в тренеров, которые заканчивают играть и сразу становятся тренерами в высшей лиге.

Я думаю, что Дзагоев выберет ЦСКА для начала тренерской карьеры, потому Алан – легенда армейского клуба. Если он вернётся в ЦСКА, то это будет прекрасно, и работать бок о бок с таким человеком очень приятно. Он очень хороший человек, я его хорошо знаю, и если он вернётся в ЦСКА, то это будет плюс для всех», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Дзагоев выступал за ЦСКА на протяжении 14 лет (с 2008 по 2022 год). В составе московского клуба полузащитник выиграл 11 трофеев.

Материалы по теме
Видео
Вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву подарили особые часы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android