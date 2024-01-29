Ещенко: клуб «Твенте» знаю, а об игроке Угальде — не слышал

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко оценил трансфер нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде, о переходе которого из «Твенте» сегодня объявили красно-белые.

«Клуб «Твенте» знаю, а об игроке Угальде — не слышал. Посмотрим спустя время, что он из себя представляет. Если скауты решили его взять, то, значит, было за что — за какие-то качества.

Деньги, заплаченные за трансфер Угальде, по нынешним меркам, конечно же, большие. В команде очень много иностранцев… Что с ними потом делать? Руководство само будет принимать решение», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за трансфер Угальде фиксированную сумму в размере € 13 млн. С учётом возможных бонусов она может вырасти до € 15 млн. В текущем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.