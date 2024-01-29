Кечинов: пока непонятно, что Угальде за приобретение — в «Спартаке» был пример с Тилем

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал трансфер Манфреда Угальде из «Твенте».

«Пока непонятно, что Угальде за приобретение. Играл хорошо в «Твенте», забивал, но € 13 млн — это большие деньги. Не факт, что он заиграет. У нас уже был пример с Тилем из Голландии. Качественный футболист, но в «Спартаке» не заиграл. Вернулся на родину — снова хорошо играет. Здесь очень много факторов. И ментальность, и адаптация.

В любом случае трансфер нужный. В нападении для стартового состава сейчас один Соболев. Мелёшину Абаскаль вообще не доверяет, поэтому нужен был забивной нападающий. Но я считаю, что ещё нужен трансфер в защиту. Там как были проблемы, так и остаются», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.