«Аль-Хиляль» обыграл «Интер Майами» с Месси благодаря голу Малкома на последних минутах

Сегодня, 29 января, прошёл товарищеский матч, в котором встречались саудовский «Аль-Хиляль» и американский «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу саудовцев.
На 10-й минуте нападающий саудовцев Александр Митрович после передачи Сергея Милинковича-Савича открыл счёт. Уже через три минуты Абдулла Аль-Хамдан упрочил преимущество хозяев. На 34-й минуте Луис Суарес отыграл один мяч, забив в пустые ворота, однако уже через 10 минут Майкл вновь восстановил разницу в счёте.
Уже во втором тайме на 54-й минуте Лионель Месси реализовал 11-метровый удар, а через минуту Месси отдал голевую передачу на Давида Руиса, который сравнял счёт. В самом конце, на 88-й минуте Малком забил победный мяч и принёс победу «Аль-Хилялю».
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