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«Аль-Хиляль» обыграл «Интер Майами» с Месси благодаря голу Малкома на последних минутах

«Аль-Хиляль» обыграл «Интер Майами» с Месси благодаря голу Малкома на последних минутах
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Сегодня, 29 января, прошёл товарищеский матч, в котором встречались саудовский «Аль-Хиляль» и американский «Интер Майами». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:00 мск. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу саудовцев.

На 10-й минуте нападающий саудовцев Александр Митрович после передачи Сергея Милинковича-Савича открыл счёт. Уже через три минуты Абдулла Аль-Хамдан упрочил преимущество хозяев. На 34-й минуте Луис Суарес отыграл один мяч, забив в пустые ворота, однако уже через 10 минут Майкл вновь восстановил разницу в счёте.

Уже во втором тайме на 54-й минуте Лионель Месси реализовал 11-метровый удар, а через минуту Месси отдал голевую передачу на Давида Руиса, который сравнял счёт. В самом конце, на 88-й минуте Малком забил победный мяч и принёс победу «Аль-Хилялю».

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
29 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
4 : 3
Интер Майами
Майами, США
1:0 Митрович – 10'     2:0 Аль-Хамдан – 13'     2:1 Суарес – 34'     3:1 Майкл – 44'     3:2 Месси – 54'     3:3 Руис – 55'     4:3 Малком – 88'    
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