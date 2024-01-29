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Игрок «Ростова» рассказал, как Валерий Карпин называет новичка Роналдо

Игрок «Ростова» рассказал, как Валерий Карпин называет новичка Роналдо
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, как в команде относятся к новичку Роналдо Сезару Соаресу дос Сантосу, а также о том, как главный тренер «Ростова» Валерий Карпин называет бразильского футболиста.

«Как троллим Роналдо в команде с такой фамилией? Троллить не троллим, но меня кое‑что веселит. У меня кумир детства был Зубастик Роналдо. Когда Георгиевич (Валерий Карпин) присылает расписание, и там написано массаж и лечение у Байрамяна в 19:00, а у Роналдо – в 20:00, то я каждый раз улыбаюсь. Находим общий язык. Георгиевич его называет Ронни. Мы все его зовём Роналдо или Ронни, покороче. Пока не троллим», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

Напомним, «Ростов» объявил о переходе Роналдо 12 января. 23-летний Роналдо является воспитанником «Сан-Каэтано». Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 25 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре «Ростов» встретится с «Крыльями Советов» в начале марта.

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