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Аршавин прокомментировал слухи о переходе Скопинцева в «Зенит» из «Динамо»

Аршавин прокомментировал слухи о переходе Скопинцева в «Зенит» из «Динамо»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин высказался об информации о возможном переходе защитника московского «Динамо» Дмитрия Скопинцева в «Зенит».

«Мне трудно сказать, потому что я то же самое читаю, что и вы. «Зенит» и Александр Иванович Медведев находятся в Абу‑Даби. Скорее всего, какие‑то процессы происходят, иначе информация бы не утекала. У Скопинцева проблема в обороне. Я его хорошо знаю, он отличный, своеобразный парень, в хорошем смысле нестандартный в словах и понимании жизни», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» предложил за переход защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева € 6 млн. Отмечалось при этом, что московский клуб планирует выручить за футболиста € 14 млн.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Дмитрий Скопинцев провёл 18 матчей, в которых забил один мяч и оформил три результативные передачи. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России.

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