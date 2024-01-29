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Булыкин: в возможном переходе Скопинцева в «Зенит» много плюсов — главное, чтобы заплатили

Булыкин: в возможном переходе Скопинцева в «Зенит» много плюсов — главное, чтобы заплатили
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Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал интерес санкт-петербургского «Зенита» к защитнику московского «Динамо» Дмитрию Скопинцеву.

«Я считаю правильным, когда клубы обсуждают друг с другом и хотят заплатить хорошие деньги, потому что во всём мире так футбол и работает. У одних клубов покупают футболистов за хорошие деньги, а потом их продают дальше. Если у «Зенита» очень много денег, то они могут купить любого, а также пригласить к себе. Поэтому самое главное, чтобы заплатили деньги. Клубу, откуда он ушёл, хорошо и даже школам, где он воспитывался, поэтому много плюсов.

Хочется, чтобы клубы договаривались между собой и платили хорошие деньги за трансфер, и сам футболист развивался. Не хочется таких ситуаций, как с Круговым, когда его не продали, и он полгода будет сидеть в «Зените-2», потому что убивается принцип футбола и сам футболист», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» предложил за переход защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева € 6 млн. Отмечалось при этом, что московский клуб планирует выручить за футболиста € 14 млн.

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