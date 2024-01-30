Защитник ЦСКА Келлвен забил первый гол за Олимпийскую сборную Бразилии в матче с Эквадором

Вчера, 29 января, Олимпийская сборная Бразилии обыграла Олимпийскую сборную Эквадора и квалифицировалась во второй этап отборочного турнира. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 75-й минуте матча победный гол команды забил защитник московского ЦСКА Келлвен. Этот мяч стал для 22-летнего футболиста первым в составе сборной.

Все за Олимпийскую сборную Келлвен провёл три матча: с Боливией (1:0), Колумбией (2:0) и Эквадором (2:1).

Келлвен перешёл в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Trnsfermarkt оценивает бразильца в € 7 млн.

В нынешнем сезоне Келлвен сыграл 16 матчей, забил 1 мяч и отдал 4 голевых передачи.