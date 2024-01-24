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Гол Эндрика принёс Бразилии победу в олимпийском отборе, Келлвен вышел на замену

Гол Эндрика принёс Бразилии победу в олимпийском отборе, Келлвен вышел на замену
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В ночь с 23 на 24 января мск в Южной Америке завершился матч квалификационного турнира КОНМЕБОЛ к Олимпийским играм — 2024 в Париже в группе A. Олимпийская сборная Бразилии победила команду Боливии со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил 17-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик — будущий игрок мадридского «Реала» отличился на четвёртой минуте игры с передачи своего партнёра по линии атаки Джона Кеннеди из «Флуминенсе». Правый защитник московского ЦСКА Келлвен вышел на замену на 90+5-й минуте встречи.

Сборная Бразилии в турнирной таблице группы A олимпийского отбора занимает второе место при пяти участниках с тремя очками в единственной игре, уступая одно очко сыгравшему на матч больше Эквадору. Для успешной квалификации командам необходимо занять первое или второе место.

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