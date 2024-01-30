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Испанский журналист назвал итог телефонного разговора Мбаппе и Флорентино Переса

Испанский журналист назвал итог телефонного разговора Мбаппе и Флорентино Переса
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Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал», сообщает издание Defensa Central. По сведениям источника, между французским футболистом и президентом «Королевского клуба» состоялся телефонный разговор касательно трансфера Килиана.

Журналист издания Рамон Альварес де Мона поделился инсайдом по поводу итога этого разговора. По его словам, во время телефонного звонка, который состоялся в начале января, эмоции Флорентино Переса были положительными, потому что ответ Мбаппе был именно тем, который хотел услышать президент «Реала». Что именно сказал футболист, не уточняется.

Напомним, Мбаппе запрашивает у «сливочных» зарплату € 70 млн в год, которая будет выплачиваться в течение пятилетнего срока действия контракта. Кроме того, форвард запрашивает € 100-125 млн плюс премиальные для матери Мбаппе, которая является футбольным агентом игрока.

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