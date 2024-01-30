Президент Ла Лиги назвал процент возможного перехода Мбаппе в «Реал»

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас заявил, что есть хороший шанс перехода французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Есть хороший шанс, что Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал» Мадрид. Более 50%. Это всего лишь личное мнение… Всё зависит от «Реала», они решат», — приводит слова Тебаса Actu Foot.

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Напомним, Мбаппе запрашивает у «сливочных» зарплату € 70 млн в год, которая будет выплачиваться в течение пятилетнего срока действия контракта. Кроме того, форвард запрашивает € 100-125 млн плюс премиальные для матери Мбаппе, которая является футбольным агентом игрока.

В нынешнем сезоне француз сыграл за «ПСЖ» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 28 мячами и шестью голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн.