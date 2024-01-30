Саттон: преемнику Клоппа потребуется пропуск на больничную койку

Бывший нападающий «Челси» и «Селтика» Крис Саттон прокомментировал решение главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа покинуть мерсисайдский клуб по окончании сезона.

«Грустно, что он уходит. Клопп был большой личностью в английском футболе, харизматичным парнем. Без него «Ман Сити» выигрывал бы абсолютно всё. И как прикажете заменить такого тренера? Преемнику Клоппа определённо потребуется пропуск на больничную койку!» — приводит слова Саттона издание Daily Mail.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде. 56-летний немецкий специалист возглавил английский «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время Юрген Клопп выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Клоппе побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке английской лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.