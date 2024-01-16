Крис Саттон назвал пятёрку лучших полузащитников АПЛ в истории

Бывший нападающий «Селтика» и «Блэкберна» Крис Саттон назвал пятёрку лучших полузащитников, когда-либо игравших в английской Премьер-лиге.

«На пятое место я поставлю Патрика Виейра. У него было всё. Невероятный лидер, сильный, надёжный игрок. Четвёртым будет Фрэнк Лэмпард. Он забил много голов, реализовал уйму пенальти, но отличался и с дальних ударов. Отличный игрок, он должен быть в топ-5. Кевин Де Брёйне — третий. Что он вообще может не сделать? Кевин видит всё. Ощущение, что у него глаза прямо на затылке.

На втором месте будет Рой Кин. Я хотел бы оказаться в той команде «Манчестер Юнайтед», в той раздевалке. Я был в восторге от него и от всей команды Фергюсона. Он был лидером, он был катализатором, движущей силой, так что он тоже должен быть в топ-5. На первое место поставлю Пола Скоулза. Феноменальный игрок. Сколько раз он выигрывал АПЛ? Кажется, 11», — приводит слова Саттона издание Mirror.