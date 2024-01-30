«Барселона» и «Атлетико» поборются за защитника Лас-Пальмаса

Левый защитник «Лас-Пальмаса» Серхи Кардона может стать игроком одного из грандов испанского футбола, сообщает Marca.

По информации источника, на подписание 24-летнего футболиста претендуют «Барселона» и мадридский «Атлетико». Оба клуба хотят заполучить Кардону на правах свободного агента. Отмечается, что изначально интерес к игроку обороны проявляли именно «матрасники», однако «сине-гранатовые» приняли решение увести защитника у конкурентов.

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Кардона выступает за «Лас-Пальмас» с 2021 года. В текущем сезоне защитник провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.