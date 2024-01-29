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Иньиго Мартинес вернулся к тренировкам с «Барселоной»

Иньиго Мартинес вернулся к тренировкам с «Барселоной»
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Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес восстановился от травмы и вернулся к тренировкам с общей группой. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. 32-летний футболист может быть задействован тренерским штабом каталонцев в матчах уже в конце недели. Напомним, с 4 декабря защитник не играл из-за мышечного повреждения.

Фото: ФК «Барселона»

Мартинес перешёл в «Барселону» минувшим летом на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник провёл за сине-гранатовых 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
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