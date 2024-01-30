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Бывший нападающий сборной Грузии Деметрадзе оценил перспективы Сабы Сазонова в Италии

Бывший нападающий сборной Грузии Деметрадзе оценил перспективы Сабы Сазонова в Италии
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Бывший нападающий «Алании», киевского «Динамо», «Реала Сосьедад» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе оценил перспективы защитника Сабы Сазонова в Италии. Напомним, футболист перешёл из московского «Динамо» в туринский «Торино», однако там получает мало игрового времени.

«Почему рановато уехал? Клуб хотел его и взял. В Италии много классных защитников, но я думаю, со следующего сезона Саба будет играть. Почему сейчас не выходит — надо спросить у тренера «Торино». На мой взгляд, уровню клуба он соответствует. Хороший защитник, талантливый — просто молодой ещё. Правильно сделал, что поехал в Италию. Поднаберёт форму и будет играть», — заявил Деметрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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