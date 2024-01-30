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Марат Быстров: я устроился в кафе официантом. Тренер сказал: «Ты что, дурак?»

Марат Быстров: я устроился в кафе официантом. Тренер сказал: «Ты что, дурак?»
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Бывший защитник «Ахмата» Марат Быстров рассказал, как в начале своей футбольной карьеры работал официантом и параллельно тренировался. По его словам, тогдашний тренер был удивлён стремлением Быстрова работать помимо футбола. Также Марат рассказал о сложном графике работы официантом, но подчеркнул, что не боится любого труда.

«Чтобы самостоятельно снимать квартиру и обеспечивать себя, устроился работать в кафе официантом. График у меня был сумасшедший — с часу дня до 5 утра. Администратор, моя землячка, отпускала меня вечером на пару часов на тренировку.

Мне было не стремно работать официантом, ничего такого в этом нет. Каждый зарабатывает, как может. Хотя мой тренер, когда узнал о моей работе, был удивлен: «Ты что, дурак? Ты где работаешь? Ты же футболист», — приводит слова Бытрова Sport24.

Напомним, сейчас Быстров выступает в составе «Астаны».

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