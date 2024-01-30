Деметрадзе: в Киеве играли грузины, белорусы, русские. Тогда все дружно жили

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе рассказал о коллективе в украинском клубе. По его словам, тогда в «Динамо» были собраны представители разных национальностей, и все они успешно находили между собой общий язык.

«Да-а-а, хороший, весёлый коллектив был в Киеве. И почти без легионеров — только Советский Союз. Грузины, белорусы, русские. Тогда все дружно жили. И играли хорошо, в том числе в Лиге чемпионов.

Помню свой гол «Баварии». Первый забил Каха, второй — я. 2:0 выиграли у «Баварии». Но самый яркий момент — два гола «Андерлехту». Это же было 26 сентября — в мой день рождения!» — заявил Деметрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.