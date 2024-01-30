Испанский журналист призвал Гвардиолу вернуться в «Барселону»

Журналист El Chiringuito TV Хосеп Педрероль призвал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу вернуться в «Барселону».

«Гвардиола, возвращайся домой», — приводит слова Педрероля El Chiringuito TV в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, Гвардиола работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. Испанский специалист помог сине-гранатовым выиграть три чемпионских титула, Кубок Испании (дважды), Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира по футболу. После ухода из «Барселоны» Гвардиола возглавил мюнхенскую «Баварию», в которой проработал три года. С 2015-го Хосеп возглавляет «Манчестер Сити». В прошлом сезоне «горожане» под руководством испанского специалиста выиграли Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок страны.