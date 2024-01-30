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Гвардиола подтвердил, что Холанд возобновил тренировочный процесс

Гвардиола подтвердил, что Холанд возобновил тренировочный процесс
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающий «горожан» Эрлинг Холанд приступил к тренировкам в общей группе.

«Очевидно, он может попасть в заявку (на матч с «Бёрнли». — Прим. «Чемпионата»). Эрлинг вернулся», — приводит слова Гвардиолы The Athletic.

Напомним, с 9 декабря норвежский нападающий не играл из-за травмы ноги. В этом сезоне Холанд провёл за «Манчестер Сити» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

«Ман Сити» после 21 тура АПЛ сезона-2023/2024 занимает второе место в турнирной таблице.

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