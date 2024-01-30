Источник: Ригобер Сонг будет уволен с поста тренера сборной Камеруна

Ригобер Сонг будет уволен с поста главного тренера сборной Камеруна после поражения в 1/8 финала Кубка африканских наций от национальной команды Нигерии со счётом 0:2, сообщает Cfoot.

Национальная команда Камеруна в групповой стадии Кубка африканских наций по одному разу победила, сыграла вничью и проиграла, а в итоге с четырьмя очками вышла в плей-офф турнира, где вылетела на стадии 1/8.

Сонг возглавил сборную Камеруна в марте 2022 года, и с тех пор под его руководством национальная команда сыграла 23 матча, где победила лишь в шести играх, восемь раз сыграла вничью и девять встреч проиграла.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.