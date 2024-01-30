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Стало известно, когда тер Штеген сможет провести первый матч за «Барселону» после травмы

Стало известно, когда тер Штеген сможет провести первый матч за «Барселону» после травмы
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Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что вратарь каталонского клуба Марк-Андре тер Штеген, не выходящий на поле с декабря минувшего года, с высокой долей вероятности сможет принять участие в матче 24-го тура испанской Примеры с «Гранадой», который состоится 11 февраля.

Испания - Примера . 24-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Гранада
Гранада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если всё пойдёт хорошо, то тер Штеген сможет сыграть с «Гранадой», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, немецкий вратарь был прооперирован в начале минувшего декабря из-за болей в пояснице и с тех пор проходит процесс реабилитации.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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