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Вратарь «Барселоны» тер Штеген вернулся к тренировкам после травмы

Вратарь «Барселоны» тер Штеген вернулся к тренировкам после травмы
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген сообщил, что он приступил к тренировочному процессу после продолжительного промежутка времени, в течение которого он восстанавливался от травмы.

«Скучал по этому чувству», — написал немецкий голкипер в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: Официальный аккаунт тер Штегена в соцсети Х (ранее Twitter)

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в начале минувшего декабря тер Штеген был прооперирован в связи с тем, что испытывал сильные боли в пояснице.

В нынешнем сезоне немецкий голкипер принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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