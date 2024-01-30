Гаджиев: Бердыев за последние 20-30 лет не получал такой маленькой зарплаты

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о зарплате главного тренера команды Курбана Бердыева.

«За последние 20-30 лет Курбан Бекиевич не получал такой маленькой зарплаты. Причём кратно. Не на 20 копеек, а кратно меньше. Он, наверное, забыл то время, когда ему платили такие деньги, ха-ха.

Он вообще никакой речи о зарплате не ведёт. Ездит по городам Дагестана, продвигает футбол в республике и счастлив. Другое дело, что это, конечно же, не его уровень. Он уровнем выше нашей команды, но просто пашет, любит этот процесс и очень сильно нам помогает», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, махачкалинское «Динамо» под руководством Бердыева возглавляет турнирную таблицу Мелбет Первой лиги, набрав 37 очков за 20 матчей. Ближайшими преследователями являются «Химки» (36), «Акрон», «Тюмень» и тульский «Арсенал» (все — 35 очков).