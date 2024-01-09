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Газизов: нет опасений, что Бердыев покинет «Динамо»

Газизов: нет опасений, что Бердыев покинет «Динамо»
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможном уходе главного тренера команды Курбана Бердыева. Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что 71-летний специалист входит в тренерские шорт-листы сборных Ирана и Азербайджана.

«Возможный уход Бердыева? Нет опасений. Честно говоря, я об этом даже не задумывался. Думаю, что Курбана Бекиевича всё устраивает. Смысл об этом разговаривать? Я бы не хотел пока думать об этом. Можно, не буду эту тему теребить?

Мы идём на первом месте. Других путей, кроме как доказывать, что ты там не зря, нет. Мы обязаны», — приводит слова Бердыева «РБ Спорт».

Напомним, махачкалинское «Динамо» под руководством Бердыева возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 37 очков за 20 матчей.

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