Клопп: опасения фанатов из-за моего ухода? Вы недооцениваете IQ болельщиков «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос журналистов, стоит ли болельщикам мерсисайдцев переживать из-за решения немецкого специалиста покинуть команду по завершении сезона.

«Очень часто опасения болельщиков не так велики, как могут подумать СМИ. Я думаю, вы недооцениваете IQ наших болельщиков. Просто они знают, что подобные вещи случаются. Это совершенно нормально, в данный момент не о чем беспокоиться. Идёт нынешний сезон, все разговоры могут быть только о нём. На протяжении всех сезонов работа проходит одинаково, независимо от того, известно ли, кто будет тренером в следующем сезоне или нет», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона 26 января. В своём заявлении он сказал, что у него больше не осталось энергии на данную работу. Немецкий специалист возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года.