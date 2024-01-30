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Клопп — об игре с «Челси»: в этой команде невероятное количество игроков и травм

Клопп — об игре с «Челси»: в этой команде невероятное количество игроков и травм
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о «Челси» в преддверии очного матча команд в 22-м туре чемпионата Англии, который состоится завтра, 31 января.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
31 января 2024, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очевидно, что в «Челси» не только невероятное количество игроков, что всем известно, но и невероятное количество травм. Думаю, что сейчас они смогли собрать основной состав. У них есть конфигурация полузащиты, в которой они хотят играть. Впереди у них есть футболисты, на которых они хотят играть. Долгое время они не могли так выстроиться, но сейчас это совсем другое дело. Вот почему, если вы взглянете на эту команду, то поймёте, что это очень, очень хорошая футбольная команда, хоть и пока что это не видно по таблице», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:15 мск.

Турнирная таблица АПЛ
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