Экс-капитану «Сельты» Мальо грозит тюрьма, так как он потрогал талисмана команды за грудь

Бывшему капитану испанской «Сельты», а ныне футболисту бразильского «Интернасьонала» Уго Мальо грозит тюрьма, так как он потрогал талисмана команды за грудь – AS.

По информации источника, футболисту грозит три года тюрьмы из-за обвинений в сексуальном насилии. Сообщается, что игрок потрогал девушку в костюме попугая за грудь перед матчем испанской Примеры с «Эспаньолом» (1:1) в 2019 году. Если вину докажут, то Уго будет также выплачивать потерпевшей ежемесячную компенсацию за моральный вред в течение двух лет.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

32-летний испанец сыграл за «Сельту» 448 матчей во всех турнирах в течение 15 лет, в которых отметился 12 мячами и 28 передачами.