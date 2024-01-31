ЮАР сенсационно обыграла Марокко и прошла в 1/4 финала Кубка африканских наций

Сегодня, 31 января, проходил матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2024. В этой встрече сборная Марокко играла с национальной командой ЮАР. Игра прошла на стадионе «Стад Лоран Поку» в Сан-Педро (Кот-д'Ивуар). Стартовый свисток главного судьи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу ЮАР.

Первый мяч был забит на 57-й минуте. Нападающий ЮАР Эвиденс Макгопа после передачи полузащитника команды Темба Зване открыл счёт. На 84-й минуте Ашраф Хакими не реализовал 11-метровый удар. На 90+2-й минуте Софьян Амрабат удалился и оставил команду в меньшинстве. А на 90+5-й минуте Тебохо Мокоена поставил точку в этом матче.

Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.