Де Дзерби высказался о разгромном поражении «Брайтона» в матче с «Лутоном»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче с «Лутоном».

«Мы не играли. Мы должны запомнить этот день — как не надо делать. Все игроки выступили плохо. Даже вышедшие на замену. А «Лутон» выдал отличный матч. Мне стыдно перед фанами, потому что я первый, кто отвечает за произошедшее», — приводит слова Де Дзерби BBC.

Напомним, завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лутон» и «Брайтон». Игра проходила на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

После 21 матча в чемпионате Англии «Лутон» набрал 19 очков и на текущий момент занимает 17-ю строчку. В свою очередь, после 22 туров АПЛ «Брайтон» заработал 32 очка и расположился на седьмой строчке.