Георгий Зотов рассказал, что ему обидно, когда топ-клубы РПЛ забирают игроков у «Крыльев»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов рассказал, как относится к тому, что молодых игроков самарского клуба забирают топ-клубы РПЛ.

«Обидно, конечно, особенно тренеру, который с ними работает, растит, вкладывает. Ему тоже хотелось бы, чтобы ребята остались и помогли бороться за более серьёзные задачи. Но таковы реалии нашего футбола. Есть более богатые команды, которые могут предложить более выгодные условия для ребят», — приводит слова Зотова «Евро-футбол.Ру».

10 января «Локомотив» объявил о переходе вингера «Крыльев» Никиты Салтыкова за 35–40 млн рублей, агентские и подъёмные — ещё 100 млн рублей.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают шестое место в РПЛ с 29 очками. На третьем месте расположилось московское «Динамо» (32 очка).