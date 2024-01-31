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Вирджил ван Дейк: я полностью предан «Ливерпулю»

Вирджил ван Дейк: я полностью предан «Ливерпулю»
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Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заявил, что полностью предан мерсисайдскому клубу и прямо сейчас сосредоточен на сезоне-2023/2024.

«Во многом мои слова (о том, что он не знает, каким будет его будущее. — Прим. «Чемпионата») были вырваны из контекста. Я люблю этот клуб, люблю болельщиков. Пять дней назад мы даже не говорили о моём контракте, так что это глупо. Я полностью сосредоточен на том, чтобы этот год стал особенным для нас. Очевидно, что последние новости шокировали всех нас. Я чувствовал то же, что и болельщики. Но мы серьёзно относимся к делу. Мы хотим преуспеть, мы хотим достичь того, о чём мечтали в начале сезона. Поверьте, я полностью предан клубу. Я его капитан. Мы собираемся выложиться без остатка в этом сезоне. Посмотрим, к чему это приведёт», — приводит слова ван Дейка Liverpool Echo.

Напомним, ранее на этой неделе защитник заявил, что не знает, каким будет его будущее в мерсисайдском клубе.

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