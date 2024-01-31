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Президент «Флуминенсе» подтвердил, что российские клубы интересовались Джоном Ариасом

Президент «Флуминенсе» подтвердил, что российские клубы интересовались Джоном Ариасом
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Президент бразильского клуба «Флуминенсе» Марио Бетанкур подтвердил, что неназванные российские клубы проявляли интерес к футболисту команды Джону Ариасу.

«Это правда, предложения были. Джон не хотел уходить. Кроме того, предложенная цена нас не устраивала. Если бы он сказал, что хочет уйти, мы бы попробовали уговорить его остаться», — приводит слова Бетанкура издание AS.

Ариасу 26 лет, он выступает на позиции крайнего нападающего. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость бразильского футболиста в € 10 млн. Действующий контракт Джона с «Флуминенсе» рассчитан до конца августа 2026 года. В сезоне-2023 нападающий провёл 29 матчей в чемпионате Бразилии, забил семь голов и сделал семь результативных передач.

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