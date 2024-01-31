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«Зенит» предлагал € 7 млн за вингера «Портимоненсе» — Diario

«Зенит» предлагал € 7 млн за вингера «Портимоненсе» — Diario
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Петербургский «Зенит» делал португальскому «Портимоненсе» предложение о трансфере 21-летнего левого вингера из Кабо-Верде Хелио Варелы, сообщает Diario.

По данным источника, руководство сине-бело-голубых предлагало португальскому клубу за этого игрока трансферную компенсацию в размере € 7 млн. Сообщается, что «Портимоненсе» отклонил это предложение.

Хелио Варела в своей профессиональной карьере выступал только за португальские клубы, с июля 2022 года он находится в системе «Портимоненсе». В текущем сезоне на счету атакующего полузащитника пять забитых голов в 21 матче за клуб. В октябре 2023 года Варела дебютировал за национальную сборную Кабо-Верде, в составе которой принял участие в трёх матчах без результативных действий.

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