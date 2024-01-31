Известный спортивный журналист Нобель Арустамян рассказал, почему Генрих Мхитарян не перешёл в «Спартак» и «Зенит», несмотря на интерес со стороны российских клубов. Также Арустамян рассказал об общении с Мхитаряном и оценил его форму.

«Почему Мхитарян не приехал играть в Россию? Его хотели разные клубы РПЛ. Там это уже замыленная история, что его «Спартак» хотел. Когда был какой-то матч сборной Армении, с ним встречались из «Спартака» очень серьёзные люди и, как говорят, давали белый листок бумаги: «Напиши сумму, переходи к нам в «Спартак», где всегда армян любили, ты попадёшь в свою среду, будешь вообще в идеальном положении находиться». Он сказал: «Нет, у меня есть мечта».

Потом его хотели разные клубы. «Зенит», наверное, тоже рассматривал. Хотели клубы почти все московские, и «Краснодар» его хотел. Но всё время думали: «Ну вот сейчас Мхитарян уже потихонечку заканчивает, вот сейчас у него в «Арсенале» всё идет к завершению».

А он нет, Мхитарян идёт в «Рому». И уже лидер «Ромы», уже выигрывает Лигу конференций. Говорят: «Ну сейчас, ладно, ещё год-два, Мхитарян заканчивает, едет доигрывать к нам». Он переходит в «Интер», и с ним контракт продлевают в декабре до 26-го года, а ему вот сейчас исполнилось 35 лет. Мы регулярно общаемся, приезжаю, встречаюсь, он в великолепной форме. Он игрок основы «Интера», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале Геннадия Орлова.