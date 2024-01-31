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«Карьера Миранчука идёт фрагментами». Арустамян — об игре россиянина за «Аталанту»

«Карьера Миранчука идёт фрагментами». Арустамян — об игре россиянина за «Аталанту»
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Известный спортивный журналист Нобель Арустамян высказался об игре российского полузащитника Алексея Миранчука в составе итальянской «Аталанты». По его мнению, карьера игрока сборной России в Серии А развивается фрагментарно.

«Здесь очень важно правильно оценивать ситуацию. Миранчук последние два-три месяца, начиная, наверное, с конца ноября, играет на другом уровне. И, насколько я знаю, у него сейчас великолепное отношение в команде с тренерским штабом. Он прогрессирует, он сейчас один из лидеров «Аталанты».

Миранчук в порядке, просто у него карьера как будто идёт фрагментами, в этом проблема, и особенно восприятие для российского зрителя», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале Геннадия Орлова.

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