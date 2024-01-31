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Агент Сулейманова сообщил о полноценном трансфере вингера из «Краснодара» в «Арис»

Агент Сулейманова сообщил о полноценном трансфере вингера из «Краснодара» в «Арис»
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Алан Агузаров, агент российского нападающего «Ариса» Магомеда‑Шапи Сулейманова, сообщил, что опция выкупа контракта футболиста у «Краснодара» активировалась автоматически за счёт количества сыгранных матчей за греческий клуб.

«Данная опция должна быть подтверждена, но есть определённая дата, до которой это должно случиться (выкуп контракта. — Прим. «Чемпионата»). Опция в контракте действительно вошла уже в состояние активации, так как она была автоматической. Она активировалась по количеству сыгранных матчей. Поэтому можно практически с уверенностью говорить, что Шапи — полноценный игрок «Ариса», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

Сулейманову 24 года, он является воспитанником академии «Краснодара». За первую команду «быков» нападающий начал играть в 2017 году, а с сезона-2023/2024 Шапи представляет греческий «Арис». Россиянин играет за этот клуб на правах аренды. Ранее он выступал за «Гиресунспор» и «Хапоэль». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Магомеда‑Шапи Сулейманова в € 2 млн.

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