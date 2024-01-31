Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Денисов стал тренером в академии московского «Торпедо»

Игорь Денисов стал тренером в академии московского «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов стал тренером в академии московского «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что 39-летний специалист будет тренировать команду игроков 2011 года рождения.

«Добро пожаловать, Игорь Владимирович!» — написано в заявлении «Торпедо».

Игорь Денисов завершил игровую карьеру в 2019 году. Он выступал санкт-петербургский «Зенит», махачкалинский «Анжи», а также за московские «Динамо» и «Локомотив». В составе «Зенита» Денисов стал трёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/2012), обладателем Кубка России (2009/2010), двукратным обладателем Суперкубка России (2008, 2011), обладателем Кубка УЕФА (2007/2008) и Суперкубка УЕФА (2008). С «Локомотивом» он стал чемпионом России (2017/2018) и двукратным обладателем Кубка России (2016/2017, 2018/2019).

Материалы по теме
«Еле бегаешь с такой жопой, у меня бабка быстрее». Экс-игрок «Зенита» о претензии Денисова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android