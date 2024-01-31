Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, какие изменения внёс бы в футбольные правила.

«Какие изменения я бы внёс в футбольные правила? Как и многие специалисты мирового уровня, при «вне игры» отдавал бы преимущество атакующим игрокам. Смотришь такие моменты, порой там какой-нибудь палец впереди, а мяч отменяется. Думаю, поменял бы это. А так, кардинально, пожалуй, что-то менять неправильно», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 18 матчей. В следующем матче в рамках внутреннего первенства подопечные Юрана сыграют с «Факелом» на домашней арене.