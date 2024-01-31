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«Нахрена уводить команду с поля?» Генич раскритиковал 2DROTS за поступок в Казахстане

«Нахрена уводить команду с поля?» Генич раскритиковал 2DROTS за поступок в Казахстане
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Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич раскритиковал медийную команду 2DROTS за уход с поля после назначения несправедливого пенальти.

«Какой бы левый пенальти ни был — не понимаю, нахрена уводить команду с поля?! Эмоции Кузнецова и 2DROTS понятны, но «выбрасывать белый флаг» и демонстративно уходить… Будь я тренером — никогда бы так со своей командой не поступил», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В эти минуты проходит финал казахстанской Медиалиги, в котором встречаются российский клуб 2DROTS и клуб-организатор турнира SD Family. В решающем матче международного соревнования произошёл скандал, в результате которого главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов увёл свою команду с поля.

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