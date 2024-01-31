Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Япония вышла в 1/4 финала Кубка Азии, обыграв Бахрейн

Япония вышла в 1/4 финала Кубка Азии, обыграв Бахрейн
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Азии, в котором встречались сборные Бахрейна и Японии. Команды играли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе (Катар). Сборная Японии одержала победу со счётом 3:1.

На 31-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Японии Рицу Доан. На 49-й минуте нападающий Такефуса Кубо упрочил преимущество японцев. Через 15 минут голкипер Дзион Судзуки отправил мяч в собственные ворота. Окончательный счёт на 72-й минуте установил нападающий Аясэ Уэда — 3:1.

В четвертьфинале Япония встретится с победителем пары Иран — Сирия. Ранее участниками 1/4 финала турнира уже стали Австралия, Таджикистан, Иордания, Катар, Узбекистан и Южная Корея. Матчи 1/4 финала пройдут 2 и 3 февраля.

Напомним, Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля.

Кубок Азии . 1/8 финала
31 января 2024, среда. 14:30 МСК
Бахрейн
Окончен
1 : 3
Япония
0:1 Доан – 31'     0:2 Кубо – 49'     1:2 Судзуки – 64'     1:3 Уэда – 72'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android