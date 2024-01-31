Япония вышла в 1/4 финала Кубка Азии, обыграв Бахрейн

Завершился матч 1/8 финала Кубка Азии, в котором встречались сборные Бахрейна и Японии. Команды играли на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе (Катар). Сборная Японии одержала победу со счётом 3:1.

На 31-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Японии Рицу Доан. На 49-й минуте нападающий Такефуса Кубо упрочил преимущество японцев. Через 15 минут голкипер Дзион Судзуки отправил мяч в собственные ворота. Окончательный счёт на 72-й минуте установил нападающий Аясэ Уэда — 3:1.

В четвертьфинале Япония встретится с победителем пары Иран — Сирия. Ранее участниками 1/4 финала турнира уже стали Австралия, Таджикистан, Иордания, Катар, Узбекистан и Южная Корея. Матчи 1/4 финала пройдут 2 и 3 февраля.

Напомним, Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля.