В ЦСКА прокомментировали информацию, что Чалов не хочет продлевать контракт с клубом

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что нападающий Фёдор Чалов пока не хочет продлевать контракт с клубом. Сообщалось, что армейцы сделали Чалову предложение, но игрок на него не отвечает по двум причинам: он ждёт предложения из Европы и не считает зарплату € 1,5 млн в год привлекательным вариантом для себя. В ЦСКА подтвердили, что ждут ответа от Чалова, но подчеркнули, что сумма, фигурирующая в СМИ, не соответствует действительности.

«Да, мы ведём переговоры, прямо сейчас мяч на стороне игрока. Клуб очень ценит Фёдора и рассчитывает, что компромисс будет найден — все наши усилия направлены на продление контракта. И, разумеется, предлагаемые клубом условия куда привлекательнее озвученных, а последние предложения Фёдору и вовсе можно уверенно назвать беспрецедентными для ЦСКА. Поэтому указанная в инсайде сумма совсем не верна», — приводит слова Брейдо «РБ Спорт».