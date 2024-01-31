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Тренер дортмундской «Боруссии» Терзич сообщил, что Джейдон Санчо получил травму

Тренер дортмундской «Боруссии» Терзич сообщил, что Джейдон Санчо получил травму
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич рассказал, что крайний нападающий «шмелей» Джейдон Санчо получил повреждение, из-за которого он может пропустить грядущий матч 20-го тура чемпионата Германии с «Хайденхаймом», который состоится 2 февраля.

Германия - Бундеслига . 20-й тур
02 февраля 2024, пятница. 22:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Джейдона Санчо проблемы в приводящей области, что неудивительно, учитывая его длительное нахождение без футбола. Мы подождём и посмотрим, как будут развиваться события в течение следующих двух дней, и в кратчайшие сроки решим, поедет ли он с нами в Хайденхайм», — приводит слова Терзича официальный сайт «Боруссии» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Санчо является игроком «Манчестер Юнайтед», который до конца нынешнего сезона выступает в составе дортмундской «Боруссии» на правах аренды. До перехода в стан «шмелей» в нынешнем январе англичанин не выходил на поле с начала сентября из-за конфликта с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом.

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