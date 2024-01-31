«Джикия — опытный игрок, он пригодится любому клубу РПЛ». Бушманов — о будущем защитника

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о профессиональном будущем центрального защитника красно-белых Георгия Джикии. Напомним, контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе «Спартака».

«Возраст Джикии далеко не критичный, у него сейчас расцвет сил. Джикия – опытный игрок, который пригодится любой команде в РПЛ. Уверен, на него будет спрос, если всё-таки он не договорится со «Спартаком». Главное, чтобы у Георгия была мотивация, в «Спартаке», видимо, она у него пропала», – сказал Бушманов.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.