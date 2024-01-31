Узбекский вингер Уринбоев перешёл в «Брентфорд»

Правый вингер «Пахтакора» и юношеской сборной Узбекистана Мухаммадали Уринбоев стал игроком английского «Брентфорда». Об этом сообщает пресс-служба узбекского клуба. 18-летний футболист может стать первым узбеком, сыгравшим в АПЛ.

Уринбоев перешёл в «Брентфорд» на правах шестимесячной аренды. По истечении срока соглашения английский клуб сможет выкупить атакующего игрока у «Пахтакора». Узбекский футболист, скорее всего, будет выступать за молодёжную команду «пчёл». Однако не исключено его появление и в основной команде.

Уринбоев является воспитанником «Пахтакора». В текущем сезоне вингер провёл за свою команду пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с узбекским клубом действует до конца этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тыс.