Валерий Масалитин: Сербия — это отличный раздражитель для сборной России

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о грядущем товарищеском матче сборной России с сербской национальной командой, который состоится 21 марта.

«Любой соперник нужен, тем более такой, как сборная Сербии. Это отличный раздражитель и в последнее время мы с такими командами, к сожалению, не играем. Нам представился хороший шанс, им нужно воспользоваться. Собрать сильнейший состав и показать свою игру. Ждём обязательно победы. Все соскучились по таким играм: специалисты, футболисты, болельщики. Думаю, вокруг матча будет ажиотаж», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, данный товарищеский матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».