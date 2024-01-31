Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Масалитин: Сербия — это отличный раздражитель для сборной России

Валерий Масалитин: Сербия — это отличный раздражитель для сборной России
Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о грядущем товарищеском матче сборной России с сербской национальной командой, который состоится 21 марта.

«Любой соперник нужен, тем более такой, как сборная Сербии. Это отличный раздражитель и в последнее время мы с такими командами, к сожалению, не играем. Нам представился хороший шанс, им нужно воспользоваться. Собрать сильнейший состав и показать свою игру. Ждём обязательно победы. Все соскучились по таким играм: специалисты, футболисты, болельщики. Думаю, вокруг матча будет ажиотаж», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, данный товарищеский матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Материалы по теме
Газзаев: Сербия — команда европейского уровня, для сборной России это очень важно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android